Возобновление закупок золота в закрома России оставит Британию у разбитого корыта

Два на первый взгляд рядовых события, произошедших 17 марта в разных концах СНГ, выглядят для тех, кто «в теме», знаковыми и даже переломными.

В этот день президент России Владимир Путин совместно с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй». А министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что наша страна вскоре может возобновить приобретение драгоценного металла в свой золотой запас — не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, да еще за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Казалось бы, ну и что? Какие-то второстепенные, рутинные, малозначительные события… Но на деле это как 28 утюгов для профессора Плейшнера на подоконнике конспиративной квартиры.

Ровно за сутки до сигнала от Силуанова, 16 марта, кабинет британского премьер-министра Бориса Джонсона опубликовал «Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики», в котором главным врагом и главной угрозой для безопасности Соединенного Королевства была провозглашена… да, Россия. Опять же, на вид — ничего нового: со времен «отравления Скрипалей» и допингового скандала официальный Лондон непрерывно истерил против Москвы, обвиняя нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, а Москва с потрясающим смирением эти истерики терпела.

Из данного правила было одно-единственное исключение — как раз коронавирусная инфекция. О том, что вирус SARS-CoV-2 (он же — 2019-nCoV) создали и распространяют «эти русские», никто ни на Туманном Альбионе, ни на Западе вообще ни разу не заикнулся. А если и пытался, то ему настолько быстро и плотно заткнули рот, что ничего о подобных попытках неизвестно. Зато США вдоволь обвиняли КНР, а КНР — США. В конце концов, вроде бы сошлись на том, COVID-19 — стихийное бедствие, в котором не нужно искать виноватых.

И все было хорошо… 10 марта 2020 года Си Цзиньпин заявил о победе над коронавирусом в Китае, 11 марта ВОЗ объявила пандемию, 25 марта президент России выступил с «карантинным» обращением к населению, на следующий день, 26 марта, прошел виртуальный «коронавирусный» саммит «Группы двадцати», в просторечии именуемый G20 или «Большой двадцаткой», а 30 марта… Банк России официально заявил о прекращении закупок металлического золота.

Надо сказать, что с 2001 года такие закупки велись постоянно. Но если до прихода в ЦБР Эльвиры Набиуллиной в июне 2013 года их темпы не превышали 100 тонн в год, то затем они стали, можно сказать, ударными, стахановскими: за семь лет золотой запас России вырос с неполных 1000 тонн почти до 2300 тонн. И все это время из нашей страны на мировые рынки «царский металл» либо поступал в ограниченном количестве, либо вообще не поступал.

Все это создавало дополнительное напряжение на мировом рынке золота, подконтрольном лондонскому Золотому совету (World Gold Council, WGC). И хотя этот рынок на 90-95% «бумажный», некоторое количество физического металла все-таки должно на нем продаваться. Особенно в случае финансово-экономической нестабильности. А она, эта самая нестабильность, за последние три года только росла.

Так вот, в 2018 году, когда Тереза Мэй и Ко только замутили «дело Скрипалей», из России в Соединенное Королевство было экспортировано 10,4 тонн золота на 433 млн долл., в 2019 году — 113,5 тонн на 5,33 млрд долл., а в 2020 году, в условиях «золотого моратория», объявленного нашим ЦБ, — аж 290 тонн на 16,9 млрд долларов! Причем золото WGC «качал» не только из России: из тех же США было вывезено почти 400 тонн — на 23,278 млрд долл.

Все это позволило не допустить резкого роста мировых цен на золото, на связанную с ним нефть и на прочие реальные активы. Схема один в один напоминала известную пушкинскую сказку про старика, старуху и золотую рыбку. Ну, вы помните: «Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть владычицей морскою, чтоб служила мне золотая рыбка и была у меня на посылках!» И ведь все угадал Александр Сергеевич! Во что значит — пророческий дар поэта. «Старуха-владычица морская» — чем не королева Великобритании? «Золотая рыбка» — тоже понятно. И российские власти — в роли «старика», который до поры до времени выполнял пожелания «старухи» через посредство золотой рыбки…

Вы нам — «Трампа избрали русские хакеры», мы вам — золото. Вы нам — «дело Скрипалей», мы вам — больше золота. Вы нам — «допинговый скандал», мы вам — еще больше золота. Вы нам — Integrity Initiative с правом «агентов 007» на любые убийства, мы вам — все золото, что добываем. Вы нам — «Россия главный враг навсегда», мы вам… И вдруг, внезапно: «Обломись, бабка, мы на корабле!» — привычная схема возьми да и сломайся.

Что тому причиной? Пока об этом можно лишь догадываться. Может быть, требование лондонских «питбулей» из WGC отдавать им не только добываемый драгоценный металл, но и тысячи слитков из уже накопленного Россией золотого запаса в Кремле сочли явным перебором. Может быть, наконец-то состоялся вывод основной части российских (постсоветских) активов из офшорных юрисдикций Ее Величества Елизаветы II. А может быть, помимо «опустошения офшоров», что-то еще большое умерло в темном лесу/глубоком море мировой экономики и политики.

Так что все серьезно, и не зря Силуанов «забил в набат». И не зря тут же возникло в медиа-пространстве месторождение «Джеруй». Как ясно и то, что Путин — вовсе не сказочный пушкинский «старик», а сам себе «золотая рыбка», похоже, способная в нужный момент оставить старуху-англичанку гадить у разбитого корыта.