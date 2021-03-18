Владимир Путин напомнил о фактах геноцида в истории США

Москва, 18 марта. Популярность движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») связана с фактами геноцида в истории США.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, проходившей по видеосвязи. Он напомнил, что освоение европейцами американского континента сопровождалось истреблением местного населения, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал большой, тяжелый и очень жестокий период рабовладения. Афроамериканцы до сих пор сталкиваются с несправедливостью и истреблением.

Сознание американского истеблишмента, то есть руководящего, правящего класса, складывалось в этих непростых условиях, но что касается народа в целом, там очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. В России об этом знают, дорожат и будут опираться на них в будущем, добавил Путин.