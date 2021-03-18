Российский генерал указал на готовность сил ПВО в Крыму пресекать полеты американских B-52

Москва, 18 марта. Группировка российских войск в Крыму способна отслеживать и пресекать полеты бомбардировщиков ВВС США B-52, заявил экс-глава Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Некоторое время назад Соединенные Штаты проводили отработку нанесения ядерных ударов со стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, находясь в воздушном пространстве Украины. Однако войска на полуострове Крым способны проводить анализ, контролировать, наблюдать, предупреждать и пресекать эти действия в случае необходимости.

«Для нас Крым - плацдарм обороны южных рубежей. Это однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении», — сообщил Балуевский.

Благодаря полуострову осуществляется контроль за кратчайшим путем России в Средиземноморье и сохраняется доступ в Азовское море, сообщил Балуевский во время круглого стола «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань» Совфеда.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности ввода войск в Крым в 2014 году. Также стало известно, что начался первый этап командно-штабных учений ВДВ в Крыму, сообщает «360».