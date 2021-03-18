Вернувшегося в Россию Серебрякова завалили предложениями о работе

Москва, 18 марта. Звезда фильмов «9 рота» и «Левиафан» Алексей Серебряков после возвращения в Россию из Канады по-прежнему является востребованным актером.

Российские зрители в этом году увидят сразу несколько картин с участием Алексея Серебрякова. Параллельно он снимается в двух фильмах и рассматривает другие предложения режиссеров.

Известно, что в прокат 18 марта выходит боевик «Никто» с участием Серебрякова. На май намечена премьера ленты «Иваново счастье», в которой актер сыграл вместе Федором Добронравовым и Кириллом Кяро.

В производстве находится несколько картин с участием скандального артиста. Среди них экранизация сказки «Красная шапочка», а также триллер «Бешенство», пишет Kp.ru. Серебряков также сыграл в триллере The Big Fight. Боевик сняла украинско-немецкая команда, дата премьеры пока не названа.

Ранее сообщалось, что Алексей Серебряков вместе с супругой Марией и детьми вернулся из Канады в Россию. Артист отказался комментировать свое возвращение. Его коллега Мария Шукшина считает, что Серебряков — «русский человек до глубины души», и его сердце всегда болело за Россию. Она поддержала Серебрякова за то, что тот покинул чужбину и приехал на родину.