ВСУ обстреляли участок разведения сил в Донбассе из гранатометов

Киев, 18 марта. Вооруженные силы Украины произвели гранатометный обстрел участка разведения сил и средств на юге Донецка.

Гранатометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся район Петровское – Богдановка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации, обстрел был зафиксирован в 10:05. Противник применил стрелковое оружие и выпустил в сторону Петровского шесть гранат. Также известно, что огонь велся с позиций ВСУ на территории прифронтового села Богдановка.

Следует отметить, что населенный пункт Петровское находится всего в 40 километрах от Донецка и представляет собой один из участков разведения сил в Донбассе.

Ранее стало известно, что украинские силовики организовали схрон боеприпасов в жилом доме на территории Донбасса.