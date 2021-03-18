Путин заявил о различии генетического кода россиян и американцев

Москва, 18 марта. Убежденность США в том, что Россия является подобным им государством, ошибочна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма.

Он отметил, что в Вашингтоне в целом настроены иметь определенные отношения с Россией, но только по тем вопросам, которые интересуют самих американцев и на их условиях. Однако такого сотрудничества у США не получится, подчеркнул глава государства, им придется считаться с Москвой.

«Мы, хоть они думают, что такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать собственные интересы», — подчеркнул президент.

Путин констатировал, что РФ будет работать с США исключительно в тех областях, в которых имеет заинтересованность, а также на выгодных для себя условиях.