Найденный собакой череп принадлежит пропавшему без вести жителю Гатчины

Санкт-Петербург, 18 марта. Человеческие останки обнаружил житель деревни Погост, когда гулял со своим псом. Полицейские установили личность погибшего.

Мужчина обратился в полицию в ноябре 2019 года. В этот день он вышел на прогулку с собакой по полю. Вскоре его питомец вернулся с человеческим черепом.

Правоохранители во время обследования места происшествия нашли землянку. В этом укрытии лежало разлагающееся тело неизвестного мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Останки направили в морг Гатчины, где установили, что погибшим оказался 54-летний уроженец Ленинграда, проживавший в Гатчинском районе. В октябре 2019 года мужчину объявили в розыск как пропавшего без вести.

Жители Екатеринбурга нашли череп, обглоданный бродячей собакой. Выяснилось, что останки принадлежали 40-летнему мужчине, сообщало URA.RU.