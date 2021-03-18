В Крыму рассказали, кто использует украинский язык на полуострове

Региональные власти Крыма активно поддерживают использование украинского языка на полуострове, об этом рассказала председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В отличие от Украины, в Крыму не навязывается никакой язык. У нас три государственных языка, и каждый родитель по желанию может выбрать украинский язык для обучения», — рассказала Анастасия Гридчина.

По словам председателя общественной организации, число желающих обучаться в школе на украинском языке снижается.

«Мы прекрасно понимаем, что те детки, которые сейчас учатся в Крыму, связывают свое будущее с Россией. Образование актуально на русском языке — отсюда вытекает и низкий спрос на обучение на украинском. Те дети, которые выбирают украинский для обучения, не собираются ехать учиться в вузы Киева. Я думаю, они выбирают этот язык для себя. Украинцы — второй по численности этнос, проживающий в Крыму. Многим хочется сохранить родной язык в семьях. Даже члены нашей организации разговаривают на украинском языке на бытовом уровне. Те дети, которые родились уже в российском Крыму, мало смотрят программ на украинском. Естественно, уровень владения языком падает, поэтому родители для его сохранения выбирают соответствующее обучение», — говорит Анастасия Гридчина.

Анастасия Гридчина отмечает, что региональные власти активно поддерживают общину и развитие украинского языка на полуострове.