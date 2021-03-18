Ветеринары обследовали напугавшую жителей Нижневартовска медведицу

Нижневартовск, 18 марта. Медведица, которая бегала накануне по улицам Нижневартовска, прошла все медицинские обследования. Опасения, что животное получило перелом крестца, не подтвердились.

Ветеринары диагностировали просто ушиб, который быстро заживет. Как стало известно ФАН, в настоящее время медведица чувствует себя отлично, у нее хороший аппетит, она активна и пребывает в веселом расположении духа.

Накануне в Сети появилось видео с хищником, разгуливающим по улицам города. Животное напало на прохожего, но тому удалось убежать. Спасатели и полиция смогли поймать медведицу, которая оказалась ручной, сообщал ФАН. У нее есть хозяин. Мужчина держал животное в вольере в гостинице. Во время отлова медведица попала в ДТП. Ее осмотрели ветеринары.