Столица в стиле хай-тек: куда переезжает правительство Египта

Правительство Египта готовится к скорому переезду в новую административную столицу (НАС) — город Ведиан. Он строится в пустыне с 2015 года в 40 километрах к востоку от Каира.

Автором идеи выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его поддержал министр строительства Мустафа Мадбули. Общая стоимость проекта оценивается в 45 миллиардов долларов.

Представитель НАС Халед аль-Хусейни рассказал, что в самом центре города завершается работа над аллеей министерств. Эти постройки перекликаются с архитектурой храмов фараонов и примыкают к двум куполообразным зданиям парламента и обширному президентскому комплексу.

«Темпы строительства первой фазы по всем проектам превысили 60%», — сказал он.

Общая площадь новой административной столицы занимает более 500 квадратных километров. Она разделена на три квартала: административный, деловой и жилой. Изначально планировалось завершить стройку к концу 2020 года, однако сроки сдвинулись из-за COVID-19.

Первая фаза строительства, как планируется, закончится в декабре. Перевод госслужащих стартует через четыре месяца.

Столица в стиле хай-тек

Город проектируется как высокотехнологичная модель будущего Египта. Специализированные центры смогут контролировать инфраструктуру и безопасность в Ведиане. Все крыши зданий покроют солнечными батареями, в магазинах и ресторанах только безналичный расчет, а на одного жителя выделяется 15 квадратных метров зеленых насаждений.

«Мы пытаемся решить все проблемы, с которыми столкнулись в Каире», — заявил Халед аль-Хусейни.

Основной причиной переезда называется перенаселение. В столице проживает порядка 20 миллионов человек, и по прогнозам экспертов в ближайшие 40 лет эта цифра увеличится вдвое.

В планах проектировщиков переселить около 6 млн граждан в Вадиан. Это позволит немного разгрузить Каир и решить ряд социальных проблем.

Завершение строительства делового района намечено на 2023 год. На его территории располагаются десятки бизнес-центров и торговых комплексов. Вишенкой на торте является 385-метровый небоскреб Iconic Tower, который возводит компания China State Construction Engineering Corp (CSCEC).

Для удобства передвижения в новой административной столице запустят электропоезда и монорельсовые линии. Первых 50 000 госслужащих, которые, как ожидается, переедут в новый город с этого лета, обеспечат трансферными автобусами.

Часть жилого квартала уже готова для заселения. По словам представителя Министерства жилищного строительства Амра Хаттаба, в настоящий момент уже продано более 5000 квартир и домов.

В качестве стимула президент Египта выделил 1,5 миллиарда египетских фунтов (более 7 млрд рублей — прим. ФАН) для госслужащих, отобранных для переезда.

Продажа земли

Халед аль-Хусейни заявил, что каждый гражданин Египта имеет право приобрести недвижимость в Ведиане. Каждый фунт направится в казну города для последующей реализации проекта и поддержания функционирования НАС.

Уже освоено 25 млрд долларов, которые пошли на строительство правительственного округа. Часть из них потрачена на возведение делового и жилого районов.

Президент Египта уточнил, что реализация проекта никак не отразится на национальных программах развития, и другие регионы не останутся без внимания.