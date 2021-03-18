Экономист Разуваев: «Северный поток — 2» может спровоцировать дефолт на Украине

Прямые финансовые потери Украины от прекращения российского транзита газа составляют около 3 млрд долларов. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Проблемы для Украины

После запуска российского газопровода «Северный поток — 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины будет убыточной. Об этом заявил украинский экономист Олег Пендзин.

По его словам, мощность ГТС Украины составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год. При этом обычно прокачивалось примерно 120 миллиардов.

«А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки», то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа — меньше обычного», — отметил Пендзин.

Он добавил, что прокачка газа, по приблизительным оценкам, в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год является убыточной для ГТС.

«Цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, — около 35 миллиардов кубометров. Это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток — 2» не запустили», — добавил экономист.

Большая сумма

Как отметил Александр Разуваев, прямые финансовые потери Украины от прекращения российского транзита газа составляют около 3 млрд долларов. Для Украины это очень большая сумма, учитывая, что МВФ отказал Украине в кредитовании. В сентябре 2021 года ожидается пик выплат по внешним долгам. Если Украина не сможет рефинансировать выплаты на внешних рынках, существует высокая вероятность дефолта.

«Даже сейчас транзит российского газа через Украину составляет 40 млрд кубометров, а до кризиса 2014 года был 120 млрд кубометров. Украинскую ГТС нельзя рассматривать как надежную: износ очень высок и за время независимости серьезных инвестиций в нее не было. Кто-то может сказать, что у небогатой страны не было средств для этого. Однако Украина могла обменять свою ГТС на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале «Газпрома». Это предлагали немцы лет 15 назад. Есть и политические убытки. После запуска «СП–2» Украина потеряет последний рычаг давления на Россию. Изначально у Москвы с Киевом были две нерешенные проблемы: Крым и газовый транзит. Обе будут решены», — пояснил Александр Разуваев.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».