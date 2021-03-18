Джигурда рассказал, как жена изменила его отношение к геям и трансгендерам

После встречи с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда изменил свое отношение к геям и трансгендерам. Об этом рассказал сам артист в беседе с ФАН.

По словам собеседника, пересмотреть свои позиции в отношении однополых отношений его заставило знакомство с его будущей супругой.

«Раньше у меня это вызывало возмущение. Однако, все изменилось после моей встречи 14 лет назад с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Она с 16 лет жила во Франции, усвоила толерантность и научила этому меня», — сообщил артист.

Никита Джигурда поделился своими жизненными наблюдениями относительно такого явления.

«Я встречал ее друзей. Среди них были и геи, и трансгендеры. Один раз я заметил, что что-то не так, а в другой я даже подумал, что меня троллят, потому что передо мной стояла красивая девчонка, но мне сказали, что в прошлом это был мужчина. В то же время они были замечательными людьми. Я пришел к понимаю того, что, условно говоря, каждый сходит с ума по-своему. От каких-то внутренних проблем или сугубо ради бизнеса. Тем не менее, их человеческие качества очень часто гораздо лучше, чем у ортодоксальных мужчин и женщин», — отметил актер.

В завершение он напомнил о том, каких конкретно взглядов придерживается теперь лично он.

«Это не отменяет моего воззрения, что это эксперимент, для того, чтобы выжили сильнейшие и вернулись к классике жанра — мужчина и женщина», — резюмировал исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда раскрыл Федеральному агентству новостей главную идею своих перфомансов.