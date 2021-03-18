«Коммунисты России» требуют игнорировать «Оскар» после слов Байдена о России

Москва, 18 марта. Представители политической партии раскритиковали заявления американского президента Джо Байдена, который не сдержался в высказываниях.

«Коммунисты России» просят российское телевидение игнорировать показ «Оскара», сообщили в ЦК партии. Связано это с последним интервью американского лидера Джо Байдена. Президент США позволил себе оскорбления в адрес России, на что последовал ответ со стороны РФ.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон продемонстрировал свою позицию в отношении будущего между двумя государствами.

«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить из этого», — сказал он.

В МИД РФ ранее заявили, что в Москве ждут объяснений от Вашингтона по поводу слов Байдена.