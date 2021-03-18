Дмитрий Нагиев сыграл маньяка Чикатило в новом сериале Сарика Андреасяна

Москва, 18 марта. Знаменитый российский актер Дмитрий Нагиев воплотил образ жестокого советского убийцы Андрея Чикатило в новом сериале режиссера Сарика Андреасяна.

Создатели восьмисерийного проекта «Чикатило» до последнего не рассекречивали имя актера, исполнившего главную роль. 18 марта в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала, рассказывающего историю двойной жизни знаменитого маньяка и ход расследования его преступлений.

Имени Нагиева не было в пресс-релизах, в первой серии его долгое время показывали со спины. Но уже по репликам стало ясно, что перед зрителями тщательно загримированный Нагиев.

В сериале снялись также Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин.

Чикатило с особой жестокостью убил около 50 человек. Большую часть преступлений он совершил в Ростовской области. Маньяк был пойман в результате масштабной спецоперации «Лесополоса», проведенной под руководством ЦК КПСС. Серийного убийцу признали вменяемым и приговорили к смертной казни.

Андреасян в разговоре с Федеральным агентством новостей пообещал зрителям немало неожиданных поворотов сюжета. По его словам, литературной основой сериала стала книга Алексея Гравицкого и Сергея Волкова «Чикатило. Явление зверя».