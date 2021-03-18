Вооруженный мужчина пойман во время слежки за вице-президентом США Камалой Харрис

Вашингтон, 18 марта. Полиция арестовала 31-летнего гражданина Техаса. Подозрительный мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, следил за домом вице-президента США Камалы Харрис, сообщили в полиции.

Ради слежки за Харрис американец приехал из родного Техаса в Вашингтон и, сидя в машине, на протяжении длительного времени наблюдал за Военно-морской обсерваторией США — официальной резиденцией вице-президента США. Полиция сумела вычислить следившего за Харрис мужчину и арестовать его. При задержании выяснилось, что техасец был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, к которой прилагались пять магазинов по 30 патронов и еще 113 патронов дополнительно.

Нарушителя опознали как Пола Мюррея, жителя города Сан-Антонио в Техасе. Задержание стало возможным благодаря тому, что еще в Техасе его объявили в розыск. Теперь Мюррею грозит срок сразу по нескольким статьям: ношение в городе огнестрельного оружия, хранение незарегистрированных боеприпасов и устройства подачи боеприпасов.

Что касается слежки за домом вице-президента Соединенных Штатов, Мюррей не делал никаких заявлений, а сама полиция пока не собирается рассматривать произошедшее как попытку покушения на второе политическое лицо Америки. Как сообщают ответственные за охрану резиденции Харрис сотрудники Секретной службы США, во время слежки и на момент задержания Мюррея в здании никого не было. Также охрана подчеркнула, что именно она сумела провести задержание Мюррея и нейтрализовать его до приезда столичной полиции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о новых признаках деменции у президента США Джо Байдена. Многие американские консерваторы и конспирологи уверены, что на самом деле страной правит именно Харрис, а Байден выступает лишь в качестве марионетки своего вице-президента.