Косачев заявил о жестком ответе России в случае отказа США объяснять слова Байдена

Москва, 18 марта. Москва будет вынуждена жестко ответить Вашингтону, если американская администрация не объяснит слова президента США Джо Байдена, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Как сообщали в МИД РФ, сейчас российская сторона ожидает ответа от США по поводу резких заявлений Байдена в адрес Москвы. Если Соединенные Штаты не объяснят слова американского президента, то Россия будет вынуждена действовать оперативно, адекватно и жестко, отметил Косачев.

В Кремле ранее подчеркнули, что Байден употреблял очень плохие выражения в адрес России. Москва будет учитывать этот факт при дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном.