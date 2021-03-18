МО Белоруссии сообщило об отработке в ходе учений перебазирования авиации ВКС РФ

Минск, 18 марта. Российская авиация была перебазирована на белорусские аэродромы в ходе штабной тренировки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

Согласно информации Минобороны, российская и белорусская стороны отработали задачи по охране западной границы Союзного государства в воздушном пространстве. В рамках этих учений состоялась переброска авиации Воздушно-космических сил России на белорусские аэродромы.

«В ходе совместной штабной тренировки отрабатывались вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск Белоруссии и России, перебазирования авиации Воздушно-космических сил России на белорусские аэродромы», — сообщили в белорусском военном ведомстве.

Российские и белорусские военные в данный момент проводят ряд совместных маневров для отлаживания взаимодействия военнослужащих. Ранее сообщалось, что военные РФ и Белоруссии приступили к совместным учениям в Нижегородской области.