Берлин, 18 марта. Заявления официального Киева о том, что Берлин должен помочь ему «вернуть» Крым, являются лишенными смысла, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Власти Германии не могут давать никаких оценок по части того, кто из стран Запада должен помогать Киеву «вернуть» полуостров Крым. Такое заявление сделал депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — цитируют его РИА Новости.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возложил на Берлин ответственность за «возврат» Крыма под контроль Украины. По его мнению, Германия «обязана» содействовать Киеву в этом вопросе ввиду колониального прошлого на полуострове и миллионов украинских жертв фашистского террора.