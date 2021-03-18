Банк России представил курсы иностранных валют на пятницу

Москва, 18 марта. Официальные курсы доллара и евро повышены, следует из данных Центробанка РФ.

Американская валюта с расчетами «завтра» прибавила 55,63 копейки, до 73,6582 рубля за доллар. Официальная валюта ЕС выросла на 1,1480 рубля до отметки 88,1173 рубля за евро.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 82,26 копейки — до 80,1648 рубля.

Во второй половине 2021 года курс рубля ожидает снижение, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. В качестве причин он озвучил увеличение спроса на импорт и иностранную валюту для поездок за границу, что связано с открытием международного сообщения.