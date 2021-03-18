Atlantic Records предложил Моргенштерну выпустить новый альбом

Американский лейбл звукозаписи Atlantic Records предложил Алишеру Моргенштерну записать новый альбом.

Пока хейтеры и звезды российского шоу-бизнеса критикуют скандального рэпера за его последний трек «Розовое вино 2», Моргенштерн отдыхает на Мальдивах и готовит новый альбом, который выйдет уже этой весной.

«Алишер, как можно было нас так разочаровать? Если честно, я ожидала большего…Трек реально слабый», — пишут фанаты рэпера в соцсетях.

И вот новая удача. Американский лейбл звукозаписи Atlantic Records предложил Моргенштерну заняться выпуском его нового альбома. Об этом рассказал сам музыкант в своем Instagram.

«Я особо не горел желанием идти на весь мир, но, судя по всему, если ты не идешь к миру, то мир идет к тебе. Привет, Atlantic», — скромно прокомментировал Моргенштерн данное событие.

Лейбл Atlantic Records был основан в 1947 году Ахметом Эртегюном и Хербом Абрамсоном. В мире он считается поистине легендарным: с ним работали такие артисты, как Эд Ширан, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Skrillex, Sia, David Guetta и многие другие известные исполнители.

Ранее дирижер Жилин призвал психологов бороться с рэпером Моргенштерном.