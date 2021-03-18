Москва, 18 марта. Солдаты Народной милиции ЛДНР значительно превосходят ВСУ в моральном плане, заметил военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

Численность личного состава НМ обеих республик сейчас уступает тому количеству военнослужащих, которых Украина стянула к линии разграничения. Однако кроме многочисленности, ВСУ больше нечего противопоставить ополчению ЛДНР. Моральный дух украинских солдат гораздо ниже, чем у защитников ЛДНР, заявил Сивков.

«По той простой причине, что бойцы ВСУ отчетливо понимают: они должны драться за капиталы ворья, которое засело в структурах власти Украины, они выступают инструментом реализации американской геополитики, а их стране это не сулит ничего хорошего», — заметил он.

Основными преимуществами солдат НМ ЛДНР является крепкий дух и готовность сражаться до последнего, передает его слова ФБА «Экономика сегодня». Не стоит забывать и о реальном боевом опыте, который ополчение сохранило со времен столкновений в 2015 году. ВСУ регулярно теряли личный состав и занимались ротацией солдат, в результате чего оказались подготовлены хуже, считает военный аналитик.

Ранее стало известно, что ВСУ десять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Также эксперт назвал технологии, которые Украина может применить на линии соприкосновения, пишет «360».