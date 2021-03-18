ФАН узнал, как обстоят дела с местами в детских садах в Туле

Тула, 18 марта. В Туле ежегодно открываются школы и детские сады. Город растет и активно застраивается, и новые микрорайоны обязательно обеспечиваются всей инфраструктурой — от транспорта до образовательных учреждений.

«Новоселы должны въезжать в новое жилье, уже зная, в какую школу или какой детсад пойдет их ребенок. Востребованность современных школ и детских садов в областной столице высока, ни одно заведение не пустует. И очень важно при открытии новых объектов оценивать уровень их значимости», — рассказал ФАН глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Перед властями стоит четкая задача, которую поставил президент России, — ликвидировать очередь в детские сады. Тула почти полностью справилась с ней. Для детей от трех до семи лет очереди нет уже давно. Малыши ясельного возраста в основном тоже обеспечены местами — к концу 2021 год очередность планируют ликвидировать полностью.

— Сколько школ и детсадов сейчас строится?

— В работе – семь социальных объектов. Конечно, вопросы их строительства находятся на особом контроле городской администрации. И одна из наших основных задач, чтобы все строящиеся объекты были сданы в срок

В рамках реализации национального проекта «Демография» запланировано сдать три детсада — в микрорайоне Северная Мыза, в микрорайоне 1-й Юго-Восточный и на Красноармейском проспекте. Также в этом году приступят к строительству еще одного детского сада на проспекте Ленина. Новые садики примут более 800 маленьких туляков — мест хватит всем. Причем мы учитываем перспективы и роста города, и роста рождаемости.

Кроме того, чтоб создать дополнительные места для малышей от нуля до трех лет, в Туле устанавливаются модульные детские сады. Этот проект хорош как раз для густонаселенных районов, чтобы снизить нагрузку с уже действующих центров образования. На данный момент планируется, что модульных детсадов будет десять. Шесть уже установлены, в текущем году будет открыто еще четыре.

Строительство новых зданий и открытие дополнительных групп в действующих детских садах позволит обеспечить всех желающих местами.

— Дмитрий Вячеславович, а что в Туле с новыми школами?

— В рамках нацпроекта «Образование» достраиваем школу на 600 мест в микрорайоне «Времена года-2». Сейчас идут отделочные работы, а с наступлением благоприятных погодных условий начнется благоустройство территории. К новому учебному году необходимо провести комплексную подготовку школы к открытию.

Скоро начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Северная Мыза. Подчеркну, что учебные заведения сдаются «под ключ», то есть полностью оснащенными современным оборудованием и учебными материалами. С кадрами проблем тоже не возникает, сейчас ведется их подбор.

Новая школа на сто мест появится в деревне Ямны. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил перед нами задачу разработать проект и реализовать его в сжатые сроки.

— Тула справляется сама или есть помощь?

— Конечно, все мероприятия возможны только при поддержке федерального центра, а также правительства Тульской области. И это позволяет нам использовать средства федерального, регионального и местного бюджетов на условиях софинансирования. Также бывают привлечены и частные инвестиции. Качество жизни туляков должно расти, и в этом заинтересованы абсолютно все.