Знаменитый экстрасенс Высоцкий не справился с вымогателями без поддержки силовиков

Московская область, 18 марта. Известный участник телепередачи «Битва экстрасенсов» Денис Высоцкий не смог самостоятельно вычислить людей, вымогавших у него крупную сумму денег. Как стало известно ФАН, молодой человек был вынужден обратиться к подмосковным силовикам за помощью.

В январе 2021 года на телефон Высоцкого поступил звонок. Неизвестные мужчины сообщили знаменитости, что он должен им 2 млн рублей.

Сначала Денис не придал звонку значения, потому что не почувствовал опасности. Как сообщил ФАН источник из окружения Высоцкого, он подумал, что это шутки психически больного человека.

Однако через некоторое время у него опять зазвонил мобильный телефон. Ничего не подозревающий мужчина нажал кнопку. В трубке тот же голос напомнил, что ясновидящий должен им денег, и если он их не даст, то может попрощаться с жизнью.

Денис изо всех сил напрягал свой дар, чтобы вычислить обидчиков, но у него ничего не получалось. Бандиты не только звонили и вымогали наличность, но и устроили за медиумом слежку.

Экстрасенс понял, что в этом деле потусторонние силы ему не помощники, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Силовики провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемых в преступлении.