Парад Победы в Краснодарском крае из-за пандемии пройдет без зрителей 9 мая

Краснодар, 18 марта. Зрители не смогут присутствовать на параде в Краснодарском крае в честь Дня Победы. Об этом заявили власти региона.

Решение провести парад без зрителей принято из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что для жителей региона организуют онлайн-трансляцию по одному из местных телеканалов. Парад Кубанского казачьего войска 24 апреля также пройдет без зрителей в этом году.

В Кремле ранее заявили, что парад Победы в Москве в этом году точно состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад перенесли с мая на июнь.