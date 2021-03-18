Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Москва, 18 марта. Глава российского государства Владимир Путин обратился к крымчанам по случаю годовщины воссоединения республики с РФ.

Президент РФ обратился к крымчанам в ходе онлайн-встречи. В этот четверг у главы российского государства запланировано совещание по социально-экономическому развитию региона, о чем ранее журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крым воссоединился с Россией семь лет назад после референдума. Более 90% жителей региона поддержали вхождение республики в состав РФ. Владимир Путин может посетить концерт в «Лужниках» в честь воссоединения Крыма и России.