Валуев обвинил радикалов в попытке устроить скандал на слушаниях о бездомных животных

Москва, 18 марта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал ФАН, как проходили общественные слушания, после которых на его участников Александра Кулагина, Максима Парфирьева и Светлану Ильинскую было совершено нападение с применением газового пистолета.

По словам политика, встреча в Общественной палате РФ, посвященная ситуации с участившимися нападениями бездомных собак на людей, отличалась накалом страстей.

«Я хочу уйти от оценок чьих-то действий, но отдельная часть зала явно хотела превратить общественные слушания в скандал, что у них, конечно, не получилось, — сказал собеседник ФАН. — Откровенно говоря, пришлось неприятный пресс инсинуаций выдержать еще даже до того момента, когда сами слушания начались».

Депутат отметил, что в ходе выступлений спикеров поднимался вопрос определения зоозащитного движения и зоорадикализма.

«Никакого определения зоозащитников в законе не закреплено, — отметил Николай Валуев. — Во время общественных слушаний было также выступление, касающееся отображения понятия зоозащиты и зоорадикализма. Например, в некоторых иностранных законах этот термин отображается как разновидность экстремизма».

Ранее стало известно, что участники слушаний в Общественной палате РФ, посвященных проблеме бездомных животных, Максим Парфирьев, Александр Кулагин и Светлана Ильинская, подверглись нападению зоорадикалов в центре Москвы. По словам президента Центра правовой зоозащиты Александра Кулагина, на него и других участников общественных слушаний напали возле станции метро Белорусская.