В Крыму предложили открыть прямое транспортное сообщение с Белоруссией

Симферополь, 18 марта. Вице-премьер крымского кабмина Георгий Мурадов призвал рассмотреть вопрос об открытии прямых железнодорожных и авиационных связей с Белоруссией. Об этом он заявил в ходе интервью.

Правительство Крыма стремится обеспечить наличие большого количества продуктов белорусского производства в регионе, отметил Мурадов. По его словам, власти республики также нацелены на увеличение туристического потока из соседней страны.

«Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что крымские власти готовят обращение в ООН в связи с водной блокадой со стороны Украины.