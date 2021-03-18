ФРС США не изменила базовую ставку

Вашингтон, 18 марта. Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов Америки оставила ключевую ставку на прежнем уровне 0–0,25% годовых.

Об этом стало известно из сообщения ведомства, выполняющего функции финансового регулятора США. Комитет по открытым рынкам ФРС вновь воздержался от изменения ставки после ее экстренного снижения в прошлом году.

«Комитет <...> полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости», — цитирует функционеров ФРС ТАСС.

Коронавирусная пандемия все еще давит как на экономическую активность, так и на занятость и инфляцию в США. К тому же ситуация создает значительные риски для экономических перспектив, указали в ФРС. В последнее время соответствующие показатели росли, однако наиболее пострадавшие от COVID-19 отрасли остаются слабыми, добавляет ведомство.

Ранее председатель агентства Джером Пауэлл указал на возможные скачки инфляции в Соединенных Штатах. ФРС планирует сохранить показатель в пределах 2% до полной реабилитации рынка труда, однако эта цифра способна увеличиваться.