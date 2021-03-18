Российский фридайвер установил мировой рекорд по погружению под лед. ФАН-ТВ

Мероприятие состоялось 16 марта в бухте Змеиной. За установкой рекорда наблюдал фридайвер Дмитрий Соколов. Он отметил, что после 30 метров Алексей Молчанов опускался на глубину один. Россиянин погрузился на глубину 80 метров.

«Там он в этой кромешной темноте только при помощи фонарика мог освещать себе трос», — пояснил Соколов.

Рекорд был подтвержден камерами, установленными под водой, а также тегом, который Алексей поднял со дна. Фиксировал достижение судья Международной ассоциации развития фридайвинга Алексей Серов. Все материалы были переданы представителям Книги рекордов Гиннесса.

«Я всегда с удовольствием рассказываю всем своим товарищам-иностранцам про Байкал, мне очень нравится. Я горжусь Байкалом, мне нравится про него рассказывать, что есть такое озеро — самое глубокое в мире. Поэтому мне, естественно, хотелось нырнуть именно здесь», — рассказал Алексей.

Председатель Российской федерации фридайвинга Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем теперь уже 20 рекордов.