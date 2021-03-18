Песню Манижи для Евровидения проверят сотрудники СК России

Москва, 18 марта. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ведомство поступило обращение проверить текст песни Манижи Russian Woman.

Представитель СК РФ пояснила, что обращение направлено от общественной организации. Заявители считают, что в композиции Манижи могут быть противоправные высказывания. Петренко добавила, что просьбу общественников рассмотрят в установленном порядке, пишет РИА Новости.

Российская певица таджийского происхождения Манижа выиграла национальный отбор, сообщает «Вечерняя Москва». На Первом канале состоялась презентация ее песни Russian Woman («Русская женщина»), текст к которой написала сама артистка. Композиция вызвала большой резонанс и спровоцировала волну критики. Некоторые зрители считают, что Манижа порочит образ России.

Ранее продюсер Виктор Дробыш высказался об участии Манижи в Евровидении. Он заявил, что не слышали «ни хорошего, ни плохого» об исполнительнице. Однако музыкальный менеджер считает, что в Роттердам должны были ехать Little Big. Петербургская команда, по его словам, имела бы там большой успех. Победу Манижи в национальном отборе Дробыш объяснил решением продюсера Юрия Аксюты.