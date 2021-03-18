Мать убитой двухлетней девочки из Тольятти отправится в колонию за истязания

Самара, 18 марта. Жительница Тольятти приговорена к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. Вместе с сожителем они издевались над малолетней дочерью.

Суд вынес приговор матери убитой двухлетней девочки. Женщина отправится в колонию общего режима на три года и семь месяцев по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, малышку в течение долгого времени подвергали насилию и морили голодом мать и ее супруг. На теле погибшей было найдено более 50 различных травм, среди которых — серьезное повреждение головы и перелом руки.

Отчима ребенка приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Избивавший беременных женщин житель Нижнекамска получил шесть лет колонии строгого режима, сообщал ФАН.