Никита Джигурда раскрыл главную идею своих перфомансов

Артисты, которые хотят, но не могут ярко заявить о себе публике, стараются привлечь внимание даже с помощью смены пола. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Актер прокомментировал новость о том, что журнал Time впервые разместил на своей обложке мужчину-трансгендера. Им стал канадский актер Эллиот Пейдж, в прошлом — актриса Эллен Пейдж.

«Это все — выполнение так называемого «плана Даллеса». Я отношусь к этому, естественно, с иронией, как к прививке человечеству. Я знаю наперед, что благодаря ей мир вернется к тому, с чего [все] начиналось — Адам и Ева, без всяких трансгендеров. Мужчина и женщина станут единым целым», — сообщил исполнитель песен.

Никита Джигурда поделился своим мнением по поводу того, что толкает людей к радикальному переделыванию своего организма.

«Это связано с психологией, социумом, тем, что они видят. Порой же причиной становятся психологические отклонения, а также шоу-бизнес! Есть спонсоры, которые готовы оплачивать такие эксперименты. Таким образом, артисты, которые по-другому не могут о себе ярко заявить, получают деньги, меняют пол», — отметил собеседник ФАН.

В завершение Джигурда подчеркнул, что его творчество — противостояние таким веяниям.

«Напоминаю, все мои перфомансы, для кого-то кажущиеся безумством, несли цель, которой у шоу-бизнеса, за некоторым исключением, не существует. Эта сфера существует для денег, а я вошел туда с идеей Secretly we are gods (Тайно мы — Боги). Я часто озвучиваю идею божественности человека и ортодоксальную точку зрения», — подытожил артист.

Ранее Никита Джигурда рассказал Федеральному агентству новостей о том, какой подарок он приготовил для всех одиноких женщин.