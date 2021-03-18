Дальневосточная авиакомпания может начать полеты в течение месяца

Москва, 18 марта. Скорый запуск единой дальневосточной авиакомпании на базе перевозчика «Аврора» анонсировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Компания уже распределила по 5% акций между всеми регионами ДФО. Нужно создать холдинг, но нет времени, чтобы заниматься только бумажной работой. Полеты должны начаться в течение месяца, цитирует Трутнева «ФедералПресс».

На текущую операционную деятельность в 2021 году потребуется дополнительная субсидия в размере 3,5 млрд рублей. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин уже в курсе, но окончательного решения пока нет. В любом случае указанная сумма будет найдена, уверен вице-премьер.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что создание маршрутной сетки единой дальневосточной авиакомпании завершится в конце марта. Заявка уже согласована с Минтрансом. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года.

Глава кабмина ранее поручил рассмотреть предложения о дополнительном субсидировании межрегиональных перевозок.