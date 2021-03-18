Вашингтон не запрашивал телефонного разговора с Владимиром Путиным

Москва, 18 марта. Американская сторона не запрашивала телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Кремле.

В МИД РФ подчеркивали, что Москва ожидает объяснений от Вашингтона по поводу слов президента США Джо Байдена о России. На данный момент американская сторона не запросила переговоров с Путиным.

Также российского посла в США Анатолия Антонова пригласили в Москву, чтобы проанализировать перспективы отношений между странами. Конкретных планов по встрече президента РФ с Антоновым пока нет.