Запрет США на торговлю оружием с Россией оказался лукавством

На днях стало известно, что Соединенные Штаты Америки вносят Российскую Федерацию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так ли страшны эти санкции на самом деле?

Военный историк и эксперт по стрелковому оружию Андрей Уланов специально для Международной редакции ФАН разобрался с историей вопроса и истинной подоплекой новых мер.

Санкции как традиция

Традиция реагировать торговыми ограничениями у США весьма давняя. Например, объявленное после начала советско-финской войны «моральное эмбарго», которое хоть и было менее формализовано, но весьма чувствительно ударило по тогдашней советско-американской торговле. Часть нужного, правда, удалось купить в другом государстве. Но далеко не все, что хотелось бы — о чем и сообщали из Наркомвнешторга СССР в мае 1940 года.

«Частично наши импортные объединения уже перенесли заказы из США в Германию, Станкоимпорт, например, перенес заказ 24 станков. Условия размещения наших заказов в Германии нельзя назвать хорошими, что видно из следующих данных по объединениям:

Срок выполнения вышеуказанных 24 металлообрабатывающих станков для Станкоимпорта по сравнению с США в два раза длиннее, цена же выше на 20-30%. Гидравлические пресса, например, тоже дороже на 30%, думкеры на 20%…Из всего сказанного ясно, что перенесение наших заказов из США в Германию возможно только частично, по некоторым заказам, например, нефтеоборудованию, авиационным новинкам, совсем невозможно. Другими словами, торгово-хозяйственное соглашение с Германией не может разрешить проблему нашего импорта из США на данном этапе».

Но «моральное эмбарго» действовало не слишком долго — уже в начале 1941 года американцы решили, что дружба и торговля с СССР им все же нужнее.

Новые попытки «давить на кошелек» возобновились уже после Второй мировой, когда в 1949 году в США был принят закон об экспортном контроле. Далее на протяжении десятилетий ситуация периодически колебалась в ту или иную сторону, но что можно сказать совершенно точно — пресловутая «свобода торговли» оставалась свободой «для тех, кому надо» в Белом доме и его окрестностях.

История повторяется

Что же касается самых свежих новостей, то особого повода для опасений не просматривается. Последний раз Россия (тогда еще СССР) покупала у США оружие в начале Второй мировой войны.

Нынешние заявления фактически лишь формализуют уже введенные ранее мероприятия — как после августа 2014 года, когда американское Государственное управление по контролю за оборонной торговлей («DDTC») начало «заворачивать» заявки на экспорт или реэкспорт любых высокотехнологичных оборонных изделий или услуг в Россию. Еще часть санкций была введена в 2018-19 годах после «дела Скрипалей», поскольку, по мнению американцев, «российское правительство не предоставило надежных гарантий того, что оно не будет участвовать в будущих атаках с применением химического оружия». Новые санкции также связываются с «химической атакой» — теперь уже на Алексея Навального.

К сожалению, в чем-то ситуация опять оказалась похожа на 1939 год. Хотя часть закупаемого на Западе — не только в США, но и в других странах, присоединившихся к санкциям — удалось компенсировать закупками в Китае, однако зачастую это было не совсем то или вовсе «не то», что нужно. Да и китайские компании тоже порой ведут себя осторожно, поскольку основное направление экспорта из Поднебесной — те самые США.

Реальная ситуация

В этот раз российским компаниям нет необходимости срочно разыскивать альтернативного поставщика. Попавшие под новые ограничения товары фактически были недоступны если не с 2014, то с 2018 года. Но ранее в ряде вопросов существовала хотя бы очень слабая теоретическая возможность экспорта из сферы оборонных товаров и услуг (что трактуется американскими чиновниками весьма широко).

Сейчас же включение России в так называемый список раздела 126.1 не полностью закрывает эту дверь, а просто делает ее чуть более умозрительной. Уже в самом заявлении Госдепартамента на этот счет оставлена достаточно большая лазейка.

В большинстве новостных лент упоминается, что исключение будет сделано для сотрудничества в космической сфере, хотя на самом деле уже сейчас этот список шире.

В нем есть и экспорт, необходимый для обеспечения безопасной эксплуатации коммерческой пассажирской авиации, и экспорт в 100% дочерние компании США и других иностранных компаний в России. А еще президент США имеет полномочия (пусть и ограниченные) снимать запреты, если будет установлено, что это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Переведем это с дипломатического на обычный: там, где американцам обходиться без российских поставок окажется неудобно, можно будет позабыть и про Скрипалей и про Навального. Nothing personal, just business.