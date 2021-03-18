Мишустин: решать споры по интернет-покупкам можно будет через портал госуслуг

Москва, 18 марта. Кабмин разработал поправки, согласно которым решение споров по интернет-покупкам будет происходить на площадке «Госуслуги», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поправки ожидается внести в законодательство о защите прав потребителей. На их базе будет сформирована правовая основа, которая станет регулировать споры через специальный онлайн-сервис на сайте «Госуслуги». Таким образом покупатель сможет обратиться к продавцу и предъявить свои претензии к товару.

С помощью сервиса можно будет подобрать альтернативные варианты, наиболее подходящие сторонам спора. Например, возврат товара, замена его другим, получение скидки на следующие покупки. Мишустин отметил, что таким образом будут созданы благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей.

Портал госуслуг обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в РФ.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее допустил, что программа льготной ипотеки может быть продлена после июля текущего года. В Правительстве сейчас обсуждаются варианты продления, в том числе для детей с детьми.