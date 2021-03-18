Педагог по вокалу высказалась о поющей «мимо нот» Ольге Бузовой

Москва, 18 марта. Педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова считает, что Ольгу Бузову с большой натяжкой можно назвать хорошей певицей.

Таравкова назвала Бузову «хорошим продюсерским проектом». При этом педагог признала, что звезда «Дома-2» является «человеком шоу-бизнеса», поэтому вокруг нее всегда много шума. Что касается вокальных данных певицы, то их «по сути нет», поскольку свои песни Ольга «вытягивает» на интонации, пояснила преподаватель.

«Все мимо нот, совсем нет опоры, все на связках, она не владеет даже минимальным набором умений вокалиста», — рассказала Таравкова в интервью Kp.Ru.

Педагог считает, что Ольга Бузова очень трудолюбивый и целеустремленный человек. Если она захочет, то за 3 года интенсивных занятий с профессионалом звезда может «окрепнуть» в вокале. Таравкова позитивно оценила умение светской львицы держаться на сцене и «заводить» публику. Бузова популярна именно благодаря своей харизме и артистичности, резюмировала преподаватель.

Ранее сообщалось, что после расставания с блогером Давидом Манукяном (Давой) певица занялась своим здоровьем. Она показала поклонникам фото рядом с кабинетом гинеколога, чем спровоцировала слухи о своей беременности. Фолловеры решили, что 35-летняя Бузова в скором времени может стать мамой.