В Евросоюзе не видят основания для новых санкций против России

Брюссель, 18 марта. Евросоюз на данный момент не обладает достаточными основаниями для введения санкций в адрес российских бизнесменов.

Об этом сообщил журналистам в четверг высокопоставленный представитель ЕС. Он отметил, что санкции должны быть основаны на существенных доказательствах.

«Политическая цель санкций — изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», — сказал собеседник.

Официальные лица РФ не раз заявляли, что Россия не оставит без внимания любые рестрикции в свой адрес со стороны ЕС. Российские власти утверждали, что на санкции незамедлительно последует соразмерный ответ.