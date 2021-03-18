Парламент Парагвая отклонил импичмент президента Абдо

Асунсьон, 18 марта. Палата депутатов Парагвая отклонила импичмент президента Марио Абдо и вице-президента Уго Веласкеса. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

«41 депутат проголосовали «против», 36 — «за», двое воздержались», — отмечается в сообщении Палаты.

Con 42 votos en contra, 36 a favor y 2 ausentes, la Cámara de Diputados rechazó el juicio político al Presidente de la República @MaritoAbdo pic.twitter.com/vnzfdmIsCQ — Cámara de Diputados (@DiputadosPy) March 17, 2021

Протесты и требования

Предложение об импичменте президента было выдвинуто оппозиционным меньшинством в лице «Подлинной либерально-радикальной партии» (PLRA) и некоторых других политических сил. В ответ доминирующая партия «Колорадо» созвала чрезвычайную сессию для обсуждения обвинений с целью не допустить импичмента.

Депутат от PLRA Селесте Амарилья инициировала чтение документа, в котором предъявляются обвинения в «некомпетентном управлении страной во время пандемии COVID-19» против Марио Абдо.

«Мы доверили ему и министру здравоохранения наши жизни», — подчеркнула Амарилья, обвинив Абдо в халатности при борьбе с пандемией.

Правительство обладало достаточными финансами для удовлетворения санитарных и социальных потребностей населения, однако оно не справилось с проблемами системы здравоохранения, заявили представители оппозиции.

Члены PLRA потребовали, чтобы рассмотрение и голосование за предложение об импичменте произошло позже. Но проправительственные депутаты быстро отреагировали на инициативу оппозиционеров. Председатель партии «Колорадо» Педро Альяна созвал чрезвычайную сессию нижней палаты парламента по ходатайству проправительственного депутата Басилио Нуньеса через час после того, как либералы представили документ с обвинениями.

Cámara de @DiputadosPy rechazó Jucio Político contra el presidente Mario Abdo Benitez.#Paraguay

En las afueras del congreso se inician las protestas. Manifestantes exigen la caída del gobierno por su mala gestión sanitaria y casos de corrupción. pic.twitter.com/1KnsacOHQY — Osvaldo Zayas (@OsvaldoteleSUR) March 17, 2021

Марио Абдо не прокомментировал попытку импичмента. Нуньес заявил, что «оппозиция не смогла бы провести импичмент президента, так как эта попытка имеет политические цели», намекая на муниципальные выборы, которые пройдут в октябре и всеобщие выборы в мае 2023 года.

Депутаты, которые проголосовали против импичмента, заявили, что стране нужна стабильность, которая поможет в закупке вакцин и медикаментов в столь критический для Парагвая момент.

Волнения в Парагвае

После объявления результатов голосования у здания Палаты депутатов в Асунсьоне произошли столкновения между полицией и протестующими. Правоохранители рассеяли толпу. Небольшая группа бастующих атаковала штаб-квартиру правящей партии, организовав поджог здания. Позже его потушили пожарные.

Парагвай переживает вторую волну пандемии коронавируса, которая привела к коллапсу системы здравоохранения, нехватке коек и медикаментов в больницах. Недовольство из-за ситуации с COVID-19 заставило парагвайцев начать акции протеста против правительства. Люди требуют решить проблемы в сфере здравоохранения. Позже они призвали правительство уйти в отставку.

Ранее Папа Римский обратился к парагвайцам с призывом прекратить волнения и «совместными усилиями укрепить мир, к которому все так стремятся».