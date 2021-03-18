Новгородские чиновники задержаны за работу в интересах дорожной фирмы

Великий Новгород, 18 марта. Глава Солецкого района и его первый заместитель устно разрешили гендиру дорожной фирмы добывать песчано-гравийную смесь. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Глава Солецкого района был задержан вместе с заместителем, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По первоначальным данным, чиновников подозревают в превышении должностных полномочий в области лицензирования и добычи полезных ископаемых. Фигуранты действовали в интересах фирмы, занимающейся дорожными работами, устно разрешив ее генеральному директору вывозить песчано-гравийную смесь.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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