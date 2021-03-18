Законодатели-крымчане вспоминают Крымскую весну: «Мы поступили по совести»

Россия отмечает 18 марта годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. В 2014 году жители этих регионов обратились к Москве с призывом защитить их права и саму жизнь от молодчиков Евромайдана, победившего на Украине.

Российские законодатели поделились с ФАН воспоминаниями о Крымской весне.

Защита прав и жизней крымчан

Крымский полуостров разлучили с Россией на 60 лет, и все это время крымчане ждали восстановления справедливости. Все это время, особенно после распада СССР, в Крыму еле терпели украинских управленцев, а те мучились с полуостровом и обращали на него внимание в последнюю очередь.

Долгожданный референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. Свыше 96% участников голосования поддержали возвращение Крыма в состав России. Референдуму предшествовал политический кризис на Украине, начавшийся в ноябре 2013 года. Радикальные националистические движения, ставшие движущей силой антироссийской оппозиции в Киеве, были поддержаны всей мощью западной пропаганды. Их провокации и столкновения с правоохранительными органами в конце февраля 2014 года привели к массовому кровопролитию в украинской столице.

Было очевидно, что активисты Евромайдана не потерпят инакомыслия со стороны пророссийских регионов, и в первую очередь Крыма. Лидеры украинского госпереворота обещали приструнить крымчан. Они готовились прислать на полуостров «поезда дружбы» с карателями, чтобы приструнить местных жителей.

Первоначально вопрос о референдуме в Крыму, намеченном на май, не включал в себя решения об отделении от Украины, а лишь предлагал вернуться к положениям конституции 1992 года, предоставив полуострову более широкие права. Но дальнейшая эскалация кризиса привели к переносу референдума на март и к более радикальной формулировке вопроса. В итоге жителям Крыма и Севастополя был предложен выбор: либо воссоединиться с Россией, либо остаться в составе Украины. Большинство проголосовало за возвращение в «родную гавань».

«Жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством», — сказал 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин.

Референдум оказался для крымчан и севастопольцев проявлением исторической справедливости: Крым снова стал Россией, уверен сенатор от Севастополя Николай Колбин.

«Часто задают вопрос: почему крымчане и севастопольцы так проголосовали на референдуме, ведь в любом обществе бывают разные позиции и взгляды на ситуацию? Но здесь объединились все, это было действительно консолидированное решение. Севастополь всегда ощущал себя частью России», — сказал он на круглом столе в Совфеде на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань».

Его поддержал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он уверен, что итоги референдума были результатом противостояния русского Крыма и Украины.

«Противостояние началось фактически с 1990 года, когда мы поняли, что наша страна СССР разрушается, — подчеркнул законодатель. — Крымчане проводили референдум 20 января 1991 года. В тот период пришли к выводу о необходимости референдума и воссоздания автономии. Мы хотели восстановить автономию в составе России еще тогда, но не вышло».

Крым — источник духовности и безопасности РФ

Крымская весна сплотила многих граждан Российской Федерации: семь лет спустя россияне продолжают продолжительно оценивать ее. Опрос ВИЦОМ, проведенный в марте 2021 года, показал, что 86% граждан РФ считают правильным возвращение Крыма.

День воссоединения с Россией считает важным днем в своей жизни и депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко.

«В этот день произошло торжество исторической справедливости, потому что мы вернулись домой, на Родину. Это случилось после почти трех десятков лет, когда мы находились во власти людей, которые вообще не понимали, чем владеют и что делают, — сказала депутат. — И сегодня мы видим, насколько счастливы люди в Крыму, которые вернулись домой».

Савченко добавила, что за семь лет полуостров значительно преобразовался: построены новые электростанции, Крымский мост, аэропорты, автотрасса, детские сады, новая огромная больница. По ее мнению, самое важное — то, что к людям вернулись вера и надежда на будущее.

«Это невероятное счастье — понимать, что за твой родной язык и твою родную историю, убеждения, веру тебя никто не будет убивать. Это дорогого стоит, — отметила депутат. — Сегодня мы живем под мирным небом, у нас уже в школу пошли дети Крымской весны. Они будут учить родную историю, родной язык и будут знать, что живут в прекрасной многонациональной стране с древней историей и замечательным будущим».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала ФАН, что в 2014 году по поручению главы правительства Крыма Сергея Аксенова она руководила силовым блоком, и в сферу ее ответственности входили Вооруженные силы. Сенатор сообщила, что тогда на полуострове находилось 18 тысяч украинских военнослужащих. При этом более 15 тысяч из них изъявили желание продолжить службу в силовых структурах России.

«Все то, что мы делали в Крыму, мы делали не для прессы, — сказала политик. — Тогда каждому из нас был дан шанс проявить себя. Сильные духом не осуждали слабых: все понимали, что это новая точка отсчета в истории Крыма. Тогда мы поступали по совести. Воссоединение Крыма с Россией — источник духовности и безопасности России».

Все, что происходило семь лет назад в Крыму, было законным, убеждена Ковитиди, так как законную власть согласовывал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Крымчане, по словам парламентария, были последними, кто отстаивал легальную власть на территории Украины.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также поведал ФАН о событиях семилетней давности, когда было принято решение внести законопроект о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ.

«В то время наша делегация была в Москве. Мы собирались в Георгиевском зале Кремля на историческое послание президента, где было сказано о том, что по результатам референдума вносится закон о двух новых субъектах России — Крыма и Севастополя, — сказал он. — На глазах у нашей делегации были слезы! Это действительно был исторический день, когда мы вернулись домой».

Ранее ФАН рассказывал, что думают сами крымчане о преображении полуострова, в частности Севастополя, после возвращения региона в состав России.