МИД: новейшая история не помнит консультаций с российским послом в США

Москва, 18 марта. Российский посол в США отозван в Москву для консультации, такого не было в новейшей истории, сообщила представитель МИД России Мария Захарова..

Посол России в Соединенных Штатах Америки был вызван в Москву для проведения консультации и определения перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений.

«Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним», — заявила Захарова.

Президент США Джо Байден пригрозил в интервью АВС, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Байден допустил в своей речи личные оскорбления в адрес российского коллеги. Посол РФ в США был вызван в Москву для консультации.

На выступлении в дискуссионном клубе «Космос-Клаб» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что Россия и США должны объединить усилия по ряду направлений. Среди указанных точек соприкосновения посол упомянул борьбу с COVID-19, терроризмом и освоением космоса.