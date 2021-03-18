Медики в Чебоксарах оперируют ребенка после падения с 25-го этажа

Чебоксары, 18 марта. Врачи борются за жизнь 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы в результате падения с 25-го этажа. В настоящее время специалисты делают ему операцию.

По данным источника ФАН, пострадавший занимался дзюдо, нормально учился в школе. Ребенок характеризуется положительно. У него полная семья. Сейчас правоохранители разбираются в причинах падения мальчика, в частности, проводится проверка в школе.

Тяжелораненого ребенка обнаружили лежавшим на машине «Газель» в городе Новочебоксарск. Падение произошло из окна в подъезде дома, в котором школьник даже не проживал. По неустановленной пока причине перед трагедией он сбежал с уроков.

Также ФАН сообщал о том, что школьник соперничал со сверстником за внимание девочки.