Актриса Ольга Зуева похвасталась подросшей дочерью от Козловского

Лос-Анджелес, 18 марта. Звезда драм «На районе» и «Тренер» Ольга Зуева показала поклонникам в Instagram фото подросшей дочери от актера Данилы Козловского.

Дочери звезд Оде Валентине 2 марта исполнился один год. Артистка родила ребенка в США и пока не возвращалась на родину. Однако Козловский почти сразу после рождения наследницы улетел в Россию заниматься делами. Это спровоцировало волну слухов о расставании актеров.

Сама Ольга Зуева никак не комментирует информацию о разрыве с Козловским. Вместо этого звезда опубликовала в соцсетях снимок с дочерью. На фото актриса находится вместе с Одой Валентиной на пляже, малышка прижалась к ее груди. Лица девочки не видно, но поклонники заметили ее очаровательные кудряшки.

Подписчики осыпали Оду Валентину комплиментами, назвав «маминой прелестью», «милашкой», «ангелочком» и другими приятными словами. Они пожелали дочери Козловского расти большой и здоровой девочкой.

Ранее анонимный источник утверждал, что роман актеров закончился сразу после рождения дочери. Ольга Зуева не захотела возвращаться в Москву вместе с Козловским и предпочла остаться в США. По мнению психолога Елены Перелыгиной, возможной причиной разрыва Данилы и Ольги была измена. Она считает, что вокруг популярного артиста постоянно крутятся другие женщины, а это очень неприятно для Зуевой.