Рома Желудь рассказал о конфликте с Яной Рудковской из-за миллиона рублей

Москва, 18 марта. Видеоблогер и певец Рома Желудь (Игнат Керимов) назвал «разводняком» продюсерский центр Яны Рудковской и рассказал о конфликте со светской львицей из-за миллиона рублей.

Рудковская в свое время создала продюсерский центр «Академия S.T.A.R.S.», который должен был помогать начинающим артистам с сфере кино и шоу-бизнеса. В 2019 году он перестал функционировать.

По словам Желудя, центр Рудковской существовал на обманах.

«Это полный разводняк, когда дети богатых родителей проплачивали все в шоу-бизнесе. С Яной мы сделали проектов примерно на 10 миллионов рублей, у меня был даже свой показ на Неделе моды. Каждая девочка, которая была на показе, заплатила за участие», — заявил он в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Крупный конфликт с Рудковской произошел у Желудя из-за концерта в ТЦ «Вегас». Звезда Интернета должен был получить за выступление миллион рублей, но этих денег так и не увидел. По его словам, продюсер получила указанную сумму, но певцу гонорар не выплатила. Тогда он отказался выходить на сцену.

«В итоге я вывел всех своих фанатов оттуда и у своей машины устроил фан-встречу. А Рудковская же дала новость в СМИ, что Рома Желудь кинул своих фанатов-инвалидов, которые пришли на концерт, и сорвал шоу», — заключил он.

Желудь в разговоре с Аленой Жигаловой признался также, что в свое время лишился работы на телевидении из-за отказа в сексе. Молодой человек рассказал об эскорте и продаже интимных фото.