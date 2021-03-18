Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Москва, 18 марта. Продление срока ареста обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову признали законным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая. Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста советнику главы Роскосмоса и постановил оставить решение без изменений, говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители задержали экс-корреспондента газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости» 7 июля 2020 года. Сафронова обвинили в работе на спецслужбы Запада и государственной измене. Советник главы Роскосмоса отрицает вину.