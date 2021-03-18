Президент России пока не планирует встречаться с послом РФ в США

Москва, 18 марта. Конкретных планов по встрече президента России Владимира Путина с российским послом в США пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При необходимости Владимир Путин заслушает доклад дипломата Анатолия Антонова, который прилетит в Москву 20 марта. Российского посла пригласили в столицу для ревизии российско-американских отношений, пояснил Песков.

Антонов пробудет в российской столице не один день, и при необходимости глава государства примет решение о личном заслушивании посла, добавил пресс-секретарь президента.

МИД заинтересован не допустить "необратимой деградации" в отношениях с Соединенными Штатами. Доклад Антонова поможет определить, как исправить непростые российско-американские отношения, которые Вашингтон практически завел в тупик.

С 18 марта вступают в силу новые торговые санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки в отношении России. Поводом для нынешних антироссийских санкций стала ситуация с блогером Алексеем Навальным.

