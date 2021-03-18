Кремль не прокомментировал возможность разрыва дипотношений с США

Москва, 18 марта. Россия будет исходить из нежелания президента США Джо Байдена налаживать отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия будет основывать свои действия на том, что президент США Джо Байден не нацелен на улучшение отношений между двумя государствами, заявил Песков на пресс-конференции. Подход РФ к отношениям с США будет предметом тщательного анализа в ближайшее время, сообщил Песков. Посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций.

Он добавил, что не планирует комментировать возможность разрыва дипломатических отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Высказывания Байдена в адрес российского президента являются «очень плохими», также подчеркнул Песков.

Ранее Песков отреагировал на «плохие высказывания» Байдена в адрес России.