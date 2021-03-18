Песков прокомментировал обращение чеченских силовиков к Владимиру Путину

Москва, 18 марта. Чеченские силовики могут опротестовать материалы «Новой газеты» о так называемых казнях в республике через суд. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Силовики Полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова ранее обратились к российскому президенту Владимиру Путину после публикации статьи журналистов «Новой газеты» о так называемых внесудебных «казнях» в Чечне.

Дмитрий Песков заявил, что обращение полка было «не по адресу». Однако силовики могут использовать возможности судебного опротестования материалов «Новой газеты».

Как стало известно ранее, чеченцы попросили Путина защитить их от «казней» журналистов «Новой газеты».