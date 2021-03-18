Участница Pussy Riot Алехина останется под домашним арестом до 23 июня

Москва, 18 марта. Басманный суд российской столицы продлил домашний арест участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной до 23 июня.

Ей предъявлено обвинение в рамках дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 23 января в Москве. Мероприятие организовали сторонники осужденного блогера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии во Владимирской области.

По делу о нарушении санитарных норм также проходят юрист признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш и другие. Нахождение под домашним арестом предполагает запрет на выход из дома и пользование социальными сетями.